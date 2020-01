Wahlforum mit den drei Dettelbacher Bürgermeister-Kandidaten

Die Kommunalwahl in Dettelbach zählt zu den spannendsten im Landkreis Kitzingen. Denn für die rund 7200 Einwohner der Stadt und ihrer Ortsteile steht fest: Sie werden zum 1. Mai auf jeden Fall einen neuen Bürgermeister erhalten. Amtsinhaberin Christine Konrad (Freie Wähler) tritt bekanntlich nach ihrer ersten Legislaturperiode nicht mehr zur Wiederwahl an. Dies bedeutet, dass die Wähler am 15. März neben dem 20-köpfigen Stadtrat sicher auch den Posten des Stadtoberhaupts neu besetzen dürfen.

Um Konrads Nachfolge bewerben sich drei Kandidaten: der Parteilose Joachim Beck, der für die SPD ins Rennen geht, Matthias Bielek, der für die Freien Wähler antritt, sowie CSU-Kandidat Marcel Hannweber.

Zwei der Kandidaten sind in der Dettelbacher Kommunalpolitik keine Unbekannten. Bielek saß von 2008 bis 2011 im Stadtrat, Hannweber ist dort seit 2008 Mitglied. Beck war bislang noch in keinem politischen Gremium aktiv.

Um die drei Bürgermeisterkandidaten den Wählern vorzustellen und um deren unterschiedliche Positionen zu Fragen der Dettelbacher Stadtpolitik zu verdeutlichen, veranstaltet die Main-Post am Mittwoch, 5. Februar, ein Wahlforum in der Maintalhalle in Dettelbach. Beginn ist um 19 Uhr. Der Redaktionsleiter der Main-Post Kitzingen, Andreas Brachs, sowie dessen Stellvertreter, Michael Mößlein, werden das Wahlforum moderieren.

Zur Sprache kommen in mehreren Runden aktuelle Themen aus der Dettelbacher Stadtpolitik. Daneben haben auch die Besucher die Möglichkeit, Publikumsfragen an die drei Bewerber zu richten.

Wahlforum

Der Kartenvorverkauf für das Wahlforum der Main-Post in der Maintalhalle, Luitpold-Baumann-Straße 40, Dettelbach, beginnt am Samstag, 25. Januar, um 9 Uhr in der Poststelle Eyerich, Bohnmühlgasse 9, am Dettelbacher Marktplatz. Der weitere Kartenverkauf findet zu den Öffnungszeiten der Poststelle statt. Es gibt keine Sitzplatzreservierung. Die Zahl der Plätze in der Halle ist auf 750 begrenzt. Der Eintrittspreis beträgt zwei Euro pro Person. Die Einnahmen gehen ohne Abzug an eine soziale Einrichtung in Dettelbach.

Pro Käufer werden maximal vier Eintrittskarten ausgegeben.

Einlass ist am Mittwoch, 5. Februar, ab 18 Uhr. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und endet spätestens um 22 Uhr.

Neben dem Wahlforum in Dettelbach wird es am Mittwoch, 19. Februar, um 19 Uhr ein weiteres Wahlforum mit den Volkacher Bürgermeisterkandidaten in der Mainschleifenhalle in Volkach geben. Sobald der Kartenvorverkauf hierfür eingerichtet ist, wird dies bekannt gegeben.

Fragen an die Kandidaten können Sie vor jeder Veranstaltung an die Redaktion senden: per Post an die Main-Post, Redaktion Kitzingen, "Wahlforum Dettelbach" oder "Wahlforum Volkach", Luitpoldstraße 1, 97318 Kitzingen; per E-Mail an redaktion.kitzingen@mainpost.de, Betreff: "Wahlforum Dettelbach" oder "Wahlforum Volkach".