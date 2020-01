Wahlforum Dettelbach: Kartenverkauf startet am Samstag

Eins ist sicher: Dettelbach bekommt einen neuen Bürgermeister. Doch wer von den drei Kandidaten wird es? Zur Wahl stellen sich Joachim Beck (SPD), Matthias Bielek (FW) und Marcel Hannweber (CSU). Eine Möglichkeit, die drei Bewerber im direkten Vergleich zu sehen, bietet das Wahlforum der Main-Post am Mittwoch, 5. Februar, um 19 Uhr in der Dettelbacher Maintalhalle.

Der Kartenvorverkauf für das Wahlforum der Main-Post in der Maintalhalle beginnt am Samstag, 25. Januar, um 9 Uhr in der Heckenwirtschaft Eyerich, Bohnmühlgasse 9, am Dettelbacher Marktplatz. Der weitere Kartenverkauf findet zu den Öffnungszeiten in der benachbarten Poststelle statt. Es gibt keine Sitzplatzreservierung. Die Zahl der Plätze in der Halle ist auf 750 begrenzt. Der Eintrittspreis beträgt zwei Euro pro Person. Die Einnahmen gehen ohne Abzug an eine soziale Einrichtung in Dettelbach. Pro Käufer werden maximal vier Eintrittskarten ausgegeben.

Einlass ist am Mittwoch, 5. Februar, ab 18 Uhr. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und endet spätestens um 22 Uhr. Fragen an die Kandidaten können Sie an die Redaktion senden: per Post an die Main-Post, Redaktion Kitzingen, "Wahlforum Dettelbach", Luitpoldstraße 1, 97318 Kitzingen; per E-Mail an redaktion.kitzingen@mainpost.de, Betreff: "Wahlforum Dettelbach".