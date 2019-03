Wahlfach Selbstverteidigung stellt sich vor

Selbstbewusstsein gepaart mit Kondition und Fitness - „Kampfsport und Selbstverteidigung“ ist inzwischen aus dem Wahlfachangebot am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach nicht mehr wegzudenken. Schwerpunktmäßig geht es laut Pressemitteilung darum, das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken, um sie für einen möglichen Ernstfall sowohl körperlich als auch mental zu trainieren. Hier stehen zum Beispiel klassische Abwehr- und Befreiungstechniken auf dem Programm, aber auch Hebel, Schläge und sogenannte Kicks. Durch häufiges Wiederholen der gelernten Strukturen werden die gelernten Techniken letztlich automatisiert und können im Ernstfall unbewusst abgerufen werden. Ziel ist es aber auch, einem möglichen Angriff vielleicht sogar noch zuvorzukommen, sich zumindest aber befreien zu können. Beim Training wird auch darauf geachtet, dass die Schüler ihre allgemeine Kondition und Fitness verbessern und besonders ihre Core-Muskulatur stärken, die bei Fall- und Abrollübungen unerlässlich ist. Aber auch der Spaß kommt nicht zu kurz: So lassen sich die Schüler immer wieder neue Aufwärmübungen einfallen und es wird auch das ein oder andere Spiel mit Übungen aus dem Unterricht kombiniert. Im Bild Laura Körner und Anne Heusinger, Schülerinnen am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach, beim Üben des Roundhouse- Kicks.