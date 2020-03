Kitzingen vor 53 Minuten

Wahlergebnisse im Landratsamt verfolgen

Am Wahlabend der Kommunalwahl am Sonntag, 15. März, hat das Landratsamt als zuständige Stimmkreisbehörde geöffnet und lädt alle Bürger in den Großen Sitzungssaal ein. Pressesprecherin Corinna Petzold ist laut Pressemitteilung als Ansprechpartnerin vor Ort und zeigt die vorläufigen Ergebnisse der Landratswahl und gegebenenfalls auch erste Ergebnisse der Kreistagswahl an der Leinwand. Der Weg ist ausgeschildert.