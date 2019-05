Wahlergebnisse ab Sonntagabend abrufbar

Die Ergebnisse der Europawahl am Sonntag, 26. Mai, werden wieder auf der Homepage des Landratsamtes zeitnah zur Verfügung gestellt. Unter www.kitzingen.de gibt es ab 18 Uhr fortlaufend die beim Landratsamt vorliegenden Ergebnisse.

Für Auskünfte am Wahlabend steht außerdem die Kreiswahlleiterin Alexandra Dengel zu Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Landratsamt ist am Wahlabend über den Zugang der Zulassungsstelle erreichbar. Von dort ist der Weg in den ersten Stock ausgeschildert. Im Wartebereich der Ausländerbehörde ist ein Bildschirm aufgebaut, auf dem ebenfalls die Ergebnisse verfolgt werden können.