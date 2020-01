Waghubinger hat es nach oben geschafft - auf den Dachboden

Bei den Kitzinger Comedy und Kabarettwochen KICK tritt auch der gebürtige Österreicher Stefan Waghubinger auf: am Samstag, 1. Februar, um 20 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen.

In seinem dritten Soloprogramm hat es Waghubinger ganz nach oben geschafft, wie es in der Ankündigung heißt. Auf dem Dachboden der Garage seiner Eltern sucht er eine leere Schachtel und findet den, der er mal war, den, der er mal werden wollte und den, der er ist.

Karten gibt es im Buchladen am Markt, in der Schöningh Buchhandlung am Marktplatz sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr.