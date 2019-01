Wäschetrockner und Waschmaschine gestohlen

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurden in der Fischergasse in Kitzingen aus einem Mehrfamilienhaus ein Wäschetrockner und eine Waschmaschine gestohlen. Der Besitzer hatte die beiden Haushaltsgeräte vor etwa einem halben Jahr gekauft und diese seitdem im Erdgeschoss des Wohnhauses im Flur abgestellt.

Da keinerlei Aufbruchspuren an der Haustür zu erkennen sind, geht die Polizei davon aus, dass diese offen stand und so der Täter einfaches Spiel hatte. Der Beuteschaden beträgt etwa 800 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.