Wäschetrockner in Flammen

Am Sonntagabend ereignete sich in Reupelsdorf in der Hauptstraße ein Brand, berichtet die Polizei. Die Bewohner eines Einfamilienhauses bemerkten Rauch aus dem Waschraum. Hier geriet aus ungeklärter Ursache der Wäschetrockner in Brand. Der Hauseigentümer konnte den Brand mit einem Feuerlöscher selbst löschen. Die Feuerwehr entlüftete das Anwesen. Drei Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Es entstand Schaden von etwa 500 Euro. Die Feuerwehren aus Wiesentheid und Reupelsdorf waren mit 25 Helfern vor Ort.