Enheim vor 39 Minuten

Wählergemeinschaft Enheim nominierte Gemeinderatsliste

Die Wählergemeinschaft Enheim (WGE) hat die Nominierungsversammlung zur Kommunalwahl am 15. März vorgenommen. Als Kandidat für den ehrenamtlichen Bürgermeisterposten wurde der amtierende Bürgermeister Rainer Ott gewählt, der auch bereits von den Wählergemeinschaften Unterickelsheim und Martinsheim nominiert worden ist. Für die Gemeinderatswahl konnten in der Versammlung, die Gemeinderat Ulrich Falk leitete, alle zwölf Listenplätze besetzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Wählergemeinschaft Enheim tritt mit starken Kandidaten an, die den Ortsteil repräsentieren.