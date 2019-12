Düllstadt vor 41 Minuten

Wählergemeinschaft Düllstadt schickt 6 Kandidaten ins Rennen

19 Bürgerinnen und Bürger nahmen an einer Nominierungsversammlung in der ehemaligen Gaststätte des Ortsteils Düllstadt teil und wählten sechs Bewerber für das Amt eines Marktgemeinderates in Schwarzach. Einstimmig gewählt wurden laut einer Pressemitteilung: Simon Weckert, Norbert Beck, Lukas Bremer, Thomas Seidl, Pierre Hauck und Norbert Blohberger. Ortssprecher Manfred Thomann, der die Aufstellungsversammlung leitete, freute sich, dass unter den neugewählten Gemeinderatsbewerbern auch zwei junge Landwirte bereit waren, sich nach der anstehenden Gemeinderatswahl für Schwarzach und den Ortsteil Düllstadt einzusetzen. Eine Hürde gilt es laut Pressemitteilung noch zu überwinden: 80 Bürger der Marktgemeinde Schwarzach müssen im Rathaus in Schwarzach eine Unterstützerliste unterschreiben, damit der Wahlvorschlag der Wählergemeinschaft Düllstadt zur Gemeinderatswahl zugelassen wird.