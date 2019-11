Haidt vor 1 Stunde

Wachsamer Nachbar schlägt Einbrecher in die Flucht

Am Donnerstagmittag haben zwei Unbekannte offenbar versucht, in ein Wohnhaus in Haidt einzusteigen. Ein wachsamer Nachbar wurde laut Polizeibericht auf die Situation aufmerksam. Als der Zeuge gegen 12 Uhr nach Hause kam, wurde er auf zwei Männer aufmerksam, die sich an einem Fenster eines Wohnhauses am Stephansberg zu schaffen machten. Er sprach sie an, woraufhin das Duo in einen weißen Wagen stieg und flüchtete. Erst eine Stunde später wurde der Vorfall bei der Polizei bekannt. Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos, schreibt die Polizei.