WC-Container beschädigt und Heizlüfter entwendet

Ein in der Kolpingstraße in Wiesentheid aufgestellter WC-Container wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag von Unbekannten angegangen. Die Täter rissen die Seifenspender, Steckdosen und Händetrockner herunter und entwendeten einen Heizlüfter. Der Schaden beläuft sich laut Polizeibericht auf 200 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.