Vorzeitiger Baubeginn für die Kindergartenerweiterung

Grünes Licht für Umbau und Erweiterung des Großlangheimer Kindergartens. In der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend verlas Bürgermeister Karl Höchner das Schreiben der Regierung von Unterfranken, in dem es auch um den Antrag der Gemeinde zum vorzeitigen Baubeginn ging. "Die Regierung von Unterfranken erkennt die Dringlichkeit der Maßnahme an und stimmt dem Antrag auf vorzeitigen Baubeginn zu. Diese Genehmigung ermöglicht die schnellstmögliche Realisierung des Vorhabens. Mit der Zustimmung ist die endgültige Entscheidung über Höhe und Zeitpunkt der Bewilligung nicht verbunden", hieß es im amtlichen Schreiben.

Die Gemeinde hatte den Bedarf von 24 Krippenplätzen, davon zwölf neue und von 75 Kindergartenplätzen (25 neu) angemeldet und im Oktober 2018 die Antragsunterlagen für Maßnahmebeginn und Förderung im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020" vorgelegt. Im Schreiben der Regierung wurde auch hervor gehoben, dass einem vorzeitigen Baubeginn nur zugestimmt werden könne, "wenn die Maßnahme sachlich geprüft ist und deren Finanzierung hinreichend gesichert erscheint. Nachdem das Ergebnis der Prüfung vorliegt und die Finanzierung hinreichend gesichert ist, wird dem Antrag stattgegeben", lautete der entscheidende Satz im Schreiben. Keine Frage für den Gemeinderat, dass nun die nächsten Schritte eingeleitet werden, der Beschluss erfolgte einstimmig.

Aktuell wurde das Honorarangebot des Architekturbüros Jürgen Hertel (Kitzingen) zur Einrichtung einer zweiten Krippengruppe und zu Um- und Ausbau und Sanierung des Josefsstiftsgebäudes mit zwei Kindergartengruppen und Personal- und Sozialräumen behandelt. Die Planungsleistungen beziffern sich auf insgesamt 76 848 Euro, wovon 25 296 auf die Freianlagen, 29 673 auf die Bereiche "Sicherheit und Gesundheit", 18 385 auf den Brandschutz und 3493 Euro auf Wärmeschutz und Energiemaßnahmen entfallen. Das Angebot des Büros wurde einstimmig angenommen.

Ebenfalls geschlossen akzeptiert wurde das Angebot der Main-Donau-Gesellschaft zur Installation einer zusätzlichen Straßenlampe in der Albertshofener Straße am Schotterweg neben der Bahntrasse. Das Angebot beläuft sich auf 2056 Euro. Ein Bodenkabel ist schon vorhanden, teilte der Bürgermeister mit.

Als Ausgleichsfläche für den dritten Abschnitt des Baugebiets Viehtrieb werden Rückhaltemulden für das Oberflächenwasser an der Nordwestecke des Waldstücks "Kitzinger Tännig" angelegt. Sie erweitern damit das schon vorhandene Biotop samt Tümpel und nach Überarbeitung des Plans werden nun Gräser und Kräuter eingesät, wobei die Saatgutmischung vorgegeben ist. Gepflanzt werden größere und kleinere Bäume. Dünger ist nicht gestattet und Herbizideinsatz nur in eingeschränkter Version. Im Turnus von einem bis zu drei Jahren müssen Pflegemaßnahmen erfolgen. Die Gesamtmaßnahmen dürften rund 48 000 Euro kosten und werden in die Kosten des Neubaugebiets einberechnet, informierte Bürgermeister Höchner. Die Maßnahme wurde einstimmig beschlossen, als nächster Schritt erfolgt die Ausschreibung.