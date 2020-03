Kitzingen vor 49 Minuten

Vortrag zum Thema "Veränderungen" in der Vhs in Kitzingen

Die Volkshochschule in Kitzingen bietet am Donnerstag, 12. März, um 19.30 Uhr in der Alten Synagoge einen Vortrag zum Thema "Veränderungen" mit Alexandra Spitzbarth, Fachärztin für Allgemeinmedizin, an. Das schreibt die Vhs in einer Pressemitteilung.