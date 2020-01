Volkach vor 1 Stunde

Vortrag zu Gedächtnistraining bei den Ruheständlern Volkach

In der ersten Monatsversammlung des Jahres der „Ruheständler Volkach“ referierte Martina Bernhardt über Gedächtnistraining. Zunächst erklärte sie Aufbau und Funktionsweise des menschlichen Gehirns, heißt es in einer Pressemitteilung. Dann erläuterte sie die so genannte Mnemotechnik, also Gedächtnisübungen unter zehn Themen wie zum Beispiel Assoziation, Fantasie, Merkfähigkeit, Strukturierung, Wortfindung.