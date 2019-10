Kitzingen vor 2 Stunden

Vortrag über die neue digitale Welt

Das Thema "Neue digitale Welt - Kontrollierbarer Nutzen oder unkontrollierbares Risiko?" steht im Mittelpunkt eines Vortrages, den die Volkshochschule Kitzingen am Donnerstag, 24. Oktober, um 19.30 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen veranstaltet. Folgendes heißt es hierzu in der Pressemitteilung: Digitaltechnik ist in der heutigen Zeit unverzichtbar geworden. In seinem Bildervortrag will Referent Willy Klapheck (Volkach) neben ihrem Nutzen auch die Gefahren auf, die aus einer unkontrollierbaren Nutzung der digitalen Möglichkeiten entstehen können. Außerdem gibt er einen kurzen Abriss über die umwälzenden Revolutionen, welche von der Industrialisierung über die Computerisierung bis zur heutigen Digitalisierung geführt haben.