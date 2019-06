Kitzingen vor 54 Minuten

Vortrag über Wasserstoff

Am Dienstag, 2. Juli, findet um 19 Uhr im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Energiewende & Klimaschutz" ein Vortrag zum Thema "Wasserstoffmobilität" in der Alten Synagoge in Kitzingen statt. Wasserstoff wird laut Pressemitteilung die Mobilität der Zukunft mitprägen. Mit dem Bau von sechs weiteren Wasserstofftankstellen - eine davon in Biebelried - erhöht sich deren Gesamtzahl in der Metropolregion auf acht. Günter Finzel von der Metropolregion Nürnberg wird über die neuesten Entwicklungen berichten.