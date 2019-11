Kitzingen vor 14 Minuten

Vortrag über Mystik und Okkultismus

Die Praktiken der Esoterikszene sind das Vortragsthema von Alexandra Spitzbarth, Fachärztin für Allgemeinmedizin, am Donnerstag, 21. November, 19.30 Uhr, in der Alten Synagoge. Man glaube, man befinde sich im 21. Jahrhundert, aber trotzdem stolpere man immer wieder über Begriffe wie Esoterik, Okkultismus und Mystik, heißt es in einer Pressemitteilung. Was hat es mit diesen Begriffen wirklich auf sich hat, will die Referentin in ihrem Vortrag darstellen. Spitzbarth erläutert dazu Techniken, Therapiemethoden und Behandlungen, die häufig als okkult oder esoterisch bezeichnet werden.