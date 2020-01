Vortrag über Homöopathie für ältere Menschen

Die Volkshochschule Kitzingen lädt am Donnerstag, 23. Januar, um 19.30 Uhr zu einem Vortrag zum Thema "Homöopathie für ältere Menschen" in die Alte Synaagoge ein. Dr. Michael B. Leisten, Heilpraktiker für Klassische Homöopathie, spricht über die homöopathische Begleitung von Altersbeschwerden. Die Homöopathie kann dazu beitragen, dass die Lebensqualität Älterer entscheidend verbessert wird und dass man so lange wie möglich selbstständig leben kann, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Selbstständigkeit hängt von der Art und der Anzahl der Erkrankungen ab.

Wesentlich für die Mobilität ist der gute Zustand des Bewegungsapparates. Herz- und Kreislauferkrankungen beeinträchtigen die Lebensqualität ebenfalls je nach Ausprägung. Durch den Verlust der Selbstständigkeit und die eingeschränkte körperliche Belastbarkeit ziehen sich ältere Menschen häufig zurück und verlieren zunehmend soziale Kompetenzen. Das Ziel der homöopathischen Begleitung liegt in der Verbesserung der Lebensqualität und somit der Erhaltung der Selbstständigkeit, so die Mitteilung. Sie erfolgt in der Regel begleitend zur schulmedizinischen Behandlung. Der Eintritt ist frei.