Vortrag über Dämmstoffe

Am Dienstag, 12. Februar, findet um 19 Uhr im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Energiewende & Klimaschutz" ein Vortrag zum Thema "Dämmstoffe und Dämmstoffsysteme" in der Alten Synagoge in Kitzingen statt. Energie lässt sich laut Pressemitteilung auf unterschiedliche Art und Weise einsparen. Zur Reduzierung der Heizenergie werden Wohnhäuser und andere Gebäude in den vergangenen Jahren oftmals aufwendig gedämmt, aber die Bandbreite der Möglichkeiten in diesem Bereich ist groß. Im Vortrag „Dämmstoffe und Dämmsysteme“ werden daher unterschiedliche Dämmstoffe und Einsatzgebiete bei der energetischen Sanierung von Wohnhäusern gegenübergestellt. Dabei werden die Anforderungen nach der EnEV, der neuesten Energieeinsparverordnung, sowie nach den Richtlinien und Förderbedingungen der KFW-Bank erörtert. Dozent Norbert Dürr, zertifizierter Energieberater aus Castell, stellt praktische und leicht umsetzbare Dämmmaßnahmen ebenso dar, wie anspruchsvolle Dämmstoffsysteme mit erhöhtem Anspruch (Vollwärmeschutz, Brandschutz).