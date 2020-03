Wiesentheid vor 1 Stunde

Vortrag in Wiesentheid: Christuszeugnis im Alten Testament

Am Samstag, 7. März, lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Wiesentheid ein zum Vortrag von Prof. Dr. Benjamin Kilchör zum Tehma "Das Christuszeugnis des Alten Testaments". Prof. Kilchör ist laut Pressemitteilung Fachbereichsleiter für das Alte Testament an der STH Basel und reformierter Pastor. Von bibelkritischen Theologen wird laut Mitteilung in Frage gestellt, dass Jesus von Nazareth der im Alten Testament verheißene Messias ist.