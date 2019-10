Vortrag in Kitzingen über "enkeltauglichen Klimaschutz"

Im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „Energiewende und Klimaschutz im Kitzinger Land“ bieten Volkshochschule und Landratsamt Kitzingen, laut einer Pressemittteilung, an diesem Dienstag, 8. Oktober, um 19 Uhr in der Alten Synagoge eine Einführung in die Gemeinwohl-Ökonomie an.

Der Referent Andreas Jenne, Koordinator der GWÖ-Regionalgruppe Metropolregion Nürnberg, gibt Einblicke in die internationale Mitmach-Bewegung und ihre Werte. Er erläutert an Praxisbeispielen, wie eine klimataugliche Wirtschaft aussehen könnte, was jeder Einzelne selbst beitragen kann und wie sich eine lokale Gemeinschaft auf den Weg machen könnte, um die Klimakrise zu meistern. Der Eintritt ist frei.