Kitzingen vor 1 Stunde

Vortrag im Stadtteilzentrum: Der bestirnte Himmel über mir

"Der bestirnte Himmel über mir - und was davon noch übrig ist" ist das Thema eines Vortrags, der am Mittwoch, 4. September, im Stadtteilzentrum, Königsberger Straße 11, in Kitzingen stattfindet.