Vortrag: Knackige Frische aus dem Schnee

In Zusammenarbeit mit "open house - Projektwerkstatt für nachhaltige Lebensentwürfe" bietet die Volkshochschule Kitzingen am Donnerstag, 5. Dezember, um 19.30 Uhr in der Alten Synagoge einen Vortrag zum Thema "Wintergemüse - überraschende Frische aus dem Schnee" an. Folgendes heißt es hierzu in einer Pressemitteilung: Wer denkt bei Schnee und Eis schon an Gemüse? Aber frisches Gemüse hat immer Saison - man muss nur wissen, was wann gesät und geerntet werden kann, heißt es in der Ankündigung. Wintergemüse bieten viele Überraschungen, aber auch Bewährtes für die Küche. Schon im Sommer an winterliche Ernte und Genuss denken, das ist das Motto des Abends. Referentin Barbara Keller stellt bewährtes Saatgut und Lagergemüse vor.