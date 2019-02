Vortrag: Fränkische Böden zwischen Klimawandel und Nutzung

In einem Vortrag des Universitätsbundes Würzburg spricht die Professorin Birgit Terhorst vom Institut für Geografie am Mittwoch, 20. Februar, um 19.30 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen über aktuelle Forschungsansätze zum Thema Böden. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Fränkische Böden stellen aus unterschiedlichen Gründen eine schützenswerte Lebensgrundlage dar, heißt es in der Mitteilung. Die Reaktion auf den Klimawandel und die damit verbundenen Veränderungen im Bodenwasserhaushalt stehen vor allem im Hinblick auf die Landnutzung im Mittelpunkt neuer Forschungsansätze. Der Eintritt zum Vortrag ist frei.