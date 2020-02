Vorstandswahl bei Schützen abgebrochen

Das war für die Schützengesellschaft Altenschönbach fast schon ein Déjà-vu. Musste schon die Vorstandswahl 2017 zweimal angesetzt werden, droht auch dieses Jahr ein zweiter, terminlich noch anzusetzender Durchgang. Denn am Samstagabend musste bei der Jahresversammlung die Neuwahl des Vorstandes ergebnislos abgebrochen werden, weil drei Positionen neu zu besetzen waren.

Zu wählen war der erste Schützenmeister (Amtsinhaber: Werner Kern), der Jugendleiter (Kai Hügelschäffer) und das Amt des Schriftführers (Rabea Kern). Als potenzielle neue erste Schützenmeister waren mehrere Personen auf Zuruf nominiert worden, was die Nominierten mit einem prompten "Nein" beantworteten. "Ohne ersten Schützenmeister müssen wir gar nicht weiterwählen", so Wahlleiter Friedrich Appold. Somit bleibt der gesamte Vorstand so lange im Amt, bis bei einer erneuten, dann außerordentlichen Mitgliederversammlung die Nachfolge geregelt ist.

Keiner wollte das Amt des ersten Schützenmeisters übernehmen

Schon bei der vorigen Wahl, so der erste Schützenmeister, habe er angekündigt, nicht erneut kandidieren zu wollen. "Es müsste sich doch in dieser Runde jemand finden lassen, der den Verein weiterführen will", so sein Appell. Von den gut 100 Mitgliedern waren etwa 30 erschienen, laut Satzung muss der Vorstand von mindestens 25 Prozent der Mitglieder gewählt werden.

Für den äußeren Rahmen war also gesorgt, als der auf Zuruf gewählte dreiköpfige Wahlausschuss (neben Appold auch Roland Ritzau und Heinz Reuther) die Wahlleitung übernahm. Schon die Wahl des ersten Schützenmeisters gestaltete sich sehr schwierig, weil sich niemand bereit erklärt hatte, das Amt zu übernehmen. Es sei auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun, beschwor Kern seine Schützenbrüder und –schwestern, "die Sanierung des Schützenheimes ist so gut wie fertig, da habt ihr ein bestelltes Feld".

Wahlausschuss brach seine Arbeit ergenbislos ab

Natürlich sei das Amt mit einigem Aufwand verbunden, so Kern weiter, "so nebenbei führt man keinen Verein". Die Idee, dass der zweite Schützenmeister Hermann Kohles auf Platz eins rücken sollte und gleichzeitig ein junges Mitglied als zweiter zum neuen ersten Schützenmeister aufgebaut werden sollte, fand Kohles nach eigenem Bekunden zwar "sehr gut, aber ich werde es nicht machen".

Immerhin würde er als zweiter Schützenmeister weitermachen wollen, wie auch der Sportleiter Daniel Reul, der Kassier Markus Reul und die Damenleiterin Dorothea Sturm. Und weil sich trotz einer halbstündigen, intensiven Diskussion keine Nachfolger für die drei anderen Ämter finden ließen, brach der Wahlausschuss seine Arbeit ergebnislos ab.

Vorstandsmitglieder präsentieren lebendigen Verein

In ihren Rückblicken präsentierten die Vorstandsmitglieder ein durchaus lebendiges Vereinsbild, und auch die jeweiligen Ausblicke auf 2020 verheißen einen erhaltungswerten Verein. Selbst feiern die Schützen heuer die "normalen" Feste wie das Stadtkönigsschießen und beteiligen sich am Bezirksschützentag im benachbarten Wiesentheid (29. März), und die erste Mannschaft hält sich in der Gauoberliga als fünftes von acht Teams gar nicht mal so schlecht.

Die Jugendabteilung, bestehend aus fünf Mitgliedern, muss seit Kurzem auf die Trainerin Anna-Maria Gnebner (berufliche Gründe) verzichten – noch ein Amt, das aktuell unbesetzt ist. Die Damenleiterin Dorothea Sturm hofft auf "mehr aktive Schützinnen beim Damenpokal in Großlangheim", der an zwei Wochenenden im März ausgeschossen wird.