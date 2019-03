Vorstandsteam im Amt bestätigt

In der gut besuchten Mitgliederversammlung des CSU-Ortsverbandes in der Häckerstube Vollhals wurde das Vorstandsteam um den Ortsvorsitzenden Hermann Eickhoff und seine Stellvertreter Alexandra Grubert, Bernd Lussert und Burkhard Klein sowie Kassier Marc-Oliver Schutz, Schriftführer Thomas Schalk und die Beisitzer Siegfried Weise sowie Henry Holl wiedergewählt. Als weitere Beisitzerin wurde laut einer Pressemitteilung der Partei Kathrin Suchy gewählt, die aus eigenen Stücken im vergangenen Jahr dem CSU-Ortsverband beigetreten ist und Verantwortung übernehmen möchte.

Zu Kassenprüfern wurden Albert Pruy und Holger Kelle gewählt. Die Wahlleitung oblag dem langjährigen Mitglied Peter Heß, der von Albert Pruy unterstützt wurde. Auch die Delegierten und Ersatzdelegierten für die Kreisvertreterversammlung wurden laut Mitteilung gewählt.

Ortsvorsitzender Hermann Eickhoff freute sich über viel Zuspruch und lies das letzte Jahr Revue passieren. Es tut sich immer etwas im Ortsverband und das nicht nur vor oder nach Wahlen. Ein besonderer Höhepunkt war dabei sicherlich die Verleihung des „Schwarzen Peters“ des Ortsverbandes an die an diesem Abend „amtierende Ministerpräsidentin“ und Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Aber auch die zur Tradition gewordene „Radl-Tour der Schwarzen Rädlser“ und der Fränkische Abend zählte Eickhoff auf. Der Vorstand traf sich immer wieder, um aktuelle Themen vor Ort und in der Landespolitik zu besprechen.

Fokus auf Kommunalwahlen

Wichtig sei es nun, den Fokus auf die Kommunalwahlen 2020 zu richten, die im März ein starkes Team um Bürgermeister Burkhard Klein brauchen. Eickhoff betonte, dass der Ortsvorstand einstimmig Burkhard Klein wieder als Kandidaten bestätigt habe. Dem positiven Kassenbericht, den Eickhoff in Stellvertretung von Kassier Schurz vortrug, folgte die einwandfreie Bestätigung der Kassenführung durch Albert Pruy.

Bürgermeister Klein betonte in seinem Vortrag die Schwierigkeiten, die die Kommunalpolitik aktuell hat und in Zukunft erwartet. Die Gemeinde sei gut aufgestellt, so Klein. Er stelle sich gerne erneut zur Wahl als Bürgermeister, weil ihm die Gemeinde am Herzen liege und noch viele Aufgaben zu bewältigen seien. Er betonte seine Enttäuschung zum Verhalten der Stadt Iphofen in Bezug auf die Absage der BNE-Station auf dem Schwanberg, aber auch die positive Entwicklung der Gemeinde im Hinblick auf Zuwächse in den Steuerkernzahlen und der Bevölkerung.

Einige Fragen zur Zukunft der GWF und des Schlosses Crailsheim, zur Verkehrsführung und andere örtliche Themen wurden laut Mitteilung diskutiert, bevor nach den Hinweisen von Hermann Eickhoff auf bewährte und neue Veranstaltungen in 2019 die Versammlung mit dem Lied „Wir sind die CSU“ beendet wurde.