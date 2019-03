Vorstand geht in Rente

Zur Jahreshauptversammlung hat der Christliche Verein Junger Menschen Albertshofen eingeladen. Nach einer Begrüßungsandacht zur Jahreslosung „Suche Frieden und jage ihm nach!“ durch die stellvertretende Vorsitzende Birgit Beck begrüßte die Vorsitzende Helga Pauhl die Mitglieder, eröffnete die Jahreshauptversammlung und informierte über das vergangene Vereinsjahr. Deutlich wird dies aus einer Pressemitteilung des Vereins.

Der wichtigste Punkt an diesem Abend war die Neuwahl der Vorstandschaft. Nach drei Dekaden an der Spitze des CVJM Albertshofen verabschiedeten sich Vorsitzende Helga Pauhl und Schriftführerin Liselotte Gallena in den „verdienten Vereins-Ruhestand“ und kandidierten nicht mehr. Beide bleiben dem CVJM Albertshofen treu und geben in Zukunft mehr „musikalisch“ den Takt an, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Als letzte Amtshandlung ehrte die scheidende Vorsitzende Helga Pauhl ihren gesamten Vorstand, der sie all die Jahre hindurch aktiv und mit viel Elan unterstützt habe. So bekam jeder ein kleines Dankeschön in Form eines Blumengrußes mit einem, von ihr selbst geflochtenem „süßen Weidenherzchen“.

Zur Nachfolgerin und damit zur neuen ersten Vorsitzenden des Vereins wählte die Versammlung einstimmig Katharina Forster. Fest an der Seite der Vorsitzenden steht weiterhin die langjährige stellvertretende Vorsitzende, Birgit Beck. Mit Carmen Kolb als Kassierer, den Beisitzern Sarah Bauer, Katja Mark und Harald Beck sowie mit dem Schriftführer Fabian Forster ist die neue Vorstandschaft des CVJM Albertshofen wieder komplett. Die frisch gebackene neue Vorsitzende bedankte sich bei allen scheidenden Vorstandsmitgliedern für ihr langjähriges Engagement und übergab ihnen neben einem kleinen Präsent auch den Dank und die Grüße des Generalsekretärs des CVJM Bayerns, Michael Götz. Musikalisch umrahmt wurde die Vorstandssitzung mit Liedern der, im Dezember 2018 neu gegründeten Veeh-Harfengruppe des CVJM-Albertshofen.