Sommerach 16.03.2020

Vorstand des Weinbau- und Tourismusvereins verjüngt sich

Eine Kombination aus bewährten und frisch gewählten Köpfen wird in den kommenden vier Jahren die bestehenden Aufgaben und neue Ideen beim Sommeracher Weinbau- und Tourismusverein angehen. Bei der Jahresversammlung legten die erste Vorsitzende Elisabeth Drescher, der zweite Vorsitzende Stephan Strobel und der Schriftführer Richard Baumann ihre Ämter nieder, heißt es in einer Pressemitteilung. Es fand sich ein junges Team: Neu gewählt wurden zum ersten Vorsitzenden Johannes Weickert, zum stellvertretenden Vorsitzenden Franz Kram und zum Schriftführer Christian Wolfahrt. In bewährter Weise wurde der Kassier Georg Zang und die Beiräte Johannes Heidrich, Michael Schlereth und Daniel Then bestimmt. Letztere werden neuerdings ergänzt durch Ingrid Hüßner und Lisa Jäger. Die scheidenden Vorstandsmitglieder wurden mit großem Dank für ihr Engagement verabschiedet.