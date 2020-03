Segnitz vor 44 Minuten

Vorstand des Gesangvereins Segnitz 1874 im Amt bestätigt

Vorsitzende Silvia Gernet begrüßte alle aktiven und passiven Mitglieder zur Generalversammlung des Gesangverein Segnitz 1874. Der Verein zählt 60 Mitglieder, von denen die gute Hälfte aktiv singt; der Altersdurchschnitt bei den Sängern liegt bei 65,8 Jahre. Weiterhin sind 21 Ehrenmitglieder und zwei Ehrenvorsitzende im Verein, heißt es in einer Pressemitteilung. Im vergangenen Jahr hatten die Sänger sieben Auftritte in der Kirchenburg und beim festlichen Adventskonzert in der Segnitzer St. Martinskirche und dazu einige Geburtstagsständchen.