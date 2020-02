Vorstand der Schwarzacher Georgspfadfinder ist wieder komplett

Der Vorstand der Schwarzacher Georgspfadfinder ist wieder vollzählig. Während die Amtszeit der beiden Vorsitzenden Daniel Rohmfeld und Michael Schömig noch zwei Jahre dauert, fand sich mit Malte Krapf nach mehrjähriger Vakanz ein Kandidat für das Amt des Kuraten.

Die Stammesversammlung wählte den Pastoralreferenten für drei Jahre als geistlichen Vorstand. Ebenso blickten die Pfadfinder auf ein erfolgreiches Jahr in der Jugendarbeit zurück. Gut 50 Kinder und Jugendliche trafen sich in vier Altersstufen zu ihren wöchentlich Gruppenstunden. Fahrten führten sie unter anderem nach Österreich, Belgien und Frankreich.

Aktuell sind in Schwarzach neun Gruppenleiter aktiv. Weitere Höhepunkte waren die Feier des Georgstags, ein Treffen von Ehemaligen und die Teilnahme am Pfingstlager in Westernohe mit über 5000 Teilnehmern aus ganz Deutschland. Im Advent gestalteten die Schwarzacher Pfadfinder eine Andacht, bei der das Friedenslicht an sie weitergegeben wurde. Am Palmsonntag luden zum Fastenessen ein und führten im Januar eine Sternsingeraktion durch.

Dabei sammelten sie 7.828,73 Euro und übergaben sie an Bruder Dr. Ansgar Stüfe von der Abtei Münsterschwarzach. Der Missionsbenediktiner und Arzt baute in Tansania mehrere Krankenhäuser auf und erzählte den Jugendlichen bei der Spendenübergabe von seinen Erfahrungen. Das Geld ermöglicht Kindern eine grundlegende medizinische Versorgung und Schulbildung, die sich viele Eltern dort nicht leisten können.