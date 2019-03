Vorstand der CSU Schwarzach im Amt bestätigt

Alles wie gehabt – so lässt sich das Ergebnis der Wahlen im Schwarzacher CSU-Ortsverband zusammenfassen. Ebenso wie die Ortsvorsitzende Maria Fieber wurden auch ihre drei Stellvertreter, Helga Falkenstein, Stefan Siegert und Thomas Weckert sowie Josef Wächter als Schatzmeister in ihren Ämtern bestätigt. Neu in die Führungsriege wurde Ursel Falkenstein als Schriftführerin gewählt.

Als weitere Beisitzer gehören dem Vorstand laut einer Pressemitteilung Christine Keppner-Siegert, Jochen Fieber, Peter Tilgner, Konstantin Röther, Roland Rößert, Günter Paul und Josef Hitzinger an. Als Delegierte in die Kreisvertreterversammlung entsendet der Ortsverband Maria Fieber, Ursel Falkenstein, Konstantin Röther, Roland Rößert, Günter Paul, Josef Wächter und Thomas Weckert.

Kurz und prägnant berichteten die Verantwortlichen aus ihren Bereichen. Die Ortsvorsitzende lobte die Leistung der vielen Helfer während der Landtags- und Bezirkstagswahlen. Immerhin hatte das Team um Josef Wächter den halben Landkreis plakatiert. Aktuell gilt das Augenmerk des Ortsvorstandes der anstehenden Kommunalwahl, für die die CSU wieder eine Liste zusammenstellen wird.

Der Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Thomas Weckert, listete die anstehenden Projekte in der Gemeinde Schwarzach auf, die, bedingt durch den Umbau des Kindergartens Münsterschwarzach und den Um-/Neubau der Grundschule, die Gemeinde vor große finanzielle Herausforderungen stellt. Die Arbeit im Gemeinderat sei konstruktiv und überwiegend von gegenseitiger Wertschätzung geprägt, auch wenn man nicht immer die gleiche Meinung vertrete.

Aus dem Kreistag konnte Josef Wächter die gute Nachricht mitbringen, dass die Kreisumlage um 0,5 Punkte auf 39,5 Punkte gesenkt wird, was allein für den Markt Schwarzach 17 000 weniger Belastung bedeutet. Er hob hervor, dass der Kreis über sehr geordnete Finanzen verfüge. Wächter zeigte sich überrascht, dass die Stadt Iphofen (und damit auch Rödelsee) sich vom Projekt BNE-Standort zurückgezogen haben. Damit sind jetzt noch Marktsteft und Dettelbach im Rennen.

Breiten Raum wurde Landtagsabgeordneten Barbara Becker eingeräumt. Die Arbeit in den verschiedenen Gremien (u.a. Umweltausschuss und Gesundheit/Pflege) sei anspruchsvoll, aber sie freue sich auf die Gestaltungsmöglichkeiten, die sich ihr bieten. So ist sie der Meinung, dass viele Themen, die die Landwirtschaft betreffen, mittlerweile im Umweltausschuss entschieden werden. Dort hofft sie, ihre Anliegen durchsetzen zu können. Becker stellte sich den Fragen der Versammlung und appellierte zum Schluss an die Anwesenden, ihr Stimmrecht zur Europawahl auszuüben.

Zum Schluss wurde Josef Wächter anlässlich seiner 40-jährigen Mitgliedschaft von Maria Fieber und Barbara Becker geehrt.