Kitzingen vor 15 Minuten

Vorsorge-Vortrag: Wenn das Schicksal zuschlägt

Ein böser Unfall, eine schwere Krankheit. Das kann jederzeit passieren. Und was dann? Mit der Vorsorge für Schicksalsschläge beschäftigt sich eine Infoveranstaltung des VdK Kitzingen am 5. Februar 2020 ab 19 Uhr im Hotel Deutsches Haus, Schmiedelstraße 5. Im Zentrum stehen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, heißt es in einer Pressemitteilung.