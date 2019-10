Kitzingen vor 32 Minuten

Vorschulkinder pressten ihren eigenen Apfelsaft

Woher kommt der Apfelsaft? Diese Frage gingen die Vorschulkinder des evangelischen Kindergarten Schreibersgasse Kitzingen nach, teilte der Kindergarten mit. Mit dem Bus ging es nach Mönchsondheim ins Kirchenburgmuseum. Dort erkundeten die Kinder die Streuobstwiese und die dort lebenden Tiere. Anschließend sammelten die Kinder die Äpfel auf und packten sie in Schubkarren, Körbe und Säcke. Nach der verdienten Brotzeitpause wuschen die Kinder die Äpfel, drehten sie durch die Apfelmühle und durch die Apfelpresse. Am Ende durften die Kinder das Resultat in Form von Apfelsaft selbst genießen.