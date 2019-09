Vorschulkinder aus Castell machen mit bei Weinlese

Zur Weinlese wurden die Casteller Vorschulkinder wieder von Familie Weber eingeladen. Die Kinder bekamen nach einer kurzen Einweisung und Erklärung eine originale „Wengertsscher“ in die Hand gedrückt - und los ging die Lese. Stolz schnitten die jungen Helfer die Trauben ab und leerten ihre vollen Eimer. Natürlich durften die fleißigen Helfer auch auf dem Bulldog Probe sitzen, was vor allem die Jungs begeisterte.Zur Stärkung der jungen Besucher gab es von der Winzerfamilie wie in jedem Jahr selbst gebackene Leckereien und Getränke. Foto: Evang. Kindergarten Castell