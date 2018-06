Vorschulkinder auf Radltour

Die acht Vorschulkinder des katholischen Kindergartens St. Elisabeth aus Marktbreit waren am Montag zusammen mit zwei Erzieherinnen zu einer Radltour nach Ochsenfurt gestartet. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Kindergartens hervor. Nach einem Picknick am Main und einer anschließenden „Überraschung“ kamen die Kinder glücklich wieder in Marktbreit an.