Vorschüler zu Besuch in der Polizeiinspektion

Zu Besuch bei der Polizei in Kitzingen waren elf Vorschüler des Kindergartens „Regenbogen“ aus Seinsheim. Polizistin Sabine Diener erklärte den Mädchen und Jungen, was ein Polizist so alles mit sich herumtragen müsse. Schutzweste und Polizeimütze durften sogar anprobiert werden und auch die Funktion der Handschellen wurde von den Kindern unter die Lupe genommen. Begeistert setzten sich die jungen Gäste in einen Polizei-Bus und besichtigten Gefängniszellen. Die Mutigen unter ihnen durften sich sogar kurz darin einschließen lassen. Außerdem demonstrierte Diener den Vorschülern, wie wichtig es ist, sich im Auto anzuschnallen. Zum Abschied durften die neugierigen Besucher beobachten, wie Fingerabdrücke bei Straftätern genommen werden und wurden mit einem "Polizeiausweis" verabschiedet.