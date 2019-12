Kitzingen vor 1 Stunde

Vorlesewettbewerb an der Paul-Eber-Schule

An der D.-Paul- Eber Mittelschule Kitzingen fand laut Pressemitteilung vor kurzem der Vorlesewettbewerb der 6. Klassen statt. Es traten jeweils die drei besten Leser der einzelnen Klassen gegeneinander an. Jeder durfte aus seinem selbst ausgewählten Lieblingsbuch vorlesen. Die Kandidaten waren aus der Klasse 6a Kayra Celebi, Melissa Heinz und Kamil Karagöz; die Kandidaten aus der 6b hießen Hussen Al Saade, Olaf Weber und Selina Wendel. Hussen Al Saade überzeugte am meisten mit seiner Buchvorstellung. Souverän präsentierte er eine Textpassage daraus und las gekonnt einen unbekannten Text vor, so die Mitteilung. Mit einer Urkunde wurde er zum Schulsieger gekürt und wird die Schule beim Regionalentscheid auf Landkreisebene in Kitzingen vertreten.