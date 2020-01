Volkach vor 1 Stunde

Vorlesewettbewerb: Souveräne Siegerin der Mädchenrealschule

Der Vorlesewettbewerb der Stiftung Lesen hat an der Mädchenrealschule der Franziskanerinnen in Volkach schon viele Jahre Tradition. So versammelten sich die vier ausgewählten Vorleserinnen aus den sechsten Klassen mit den Lehrkräften Klara Adams und Kerstin Petz, die die Jury bildeten, vor einem großen Publikum in der Aula, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Lilli Schwaderer und Tina Leixner sowie Conny Müller und Franziska Kraft traten in einem spannenden Wettbewerb in zwei Kategorien gegeneinander an. Sehr sicher meisterten alle vier den eigenständig ausgewählten und eingeübten Lesetext. Deutlich anspruchsvoller war es, den Fremdtext so wiederzugeben, dass man als Zuhörer das Gefühl bekommt, der Vorleser würde in die Figuren der Geschichte schlüpfen und eins werden mit dem Erzählten. Alle vier Mädchen schlugen sich dabei sehr gut, am besten war jedoch die stolze Schulsiegerin Conny Müller, die nun die Schule beim Kreisentscheid vertreten wird.