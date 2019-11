Albertshofen vor 12 Minuten

Vorlesetag: Grundschüler von Büchern verzaubert

Bücher können verzaubern - diese Erfahrung konnten die Schüler der Albert-Schweitzer-Grundschule Albertshofen am bundesweiten Vorlesetag machen. 13 Mütter und zwei Väter hatten sich eingefunden, um in kleiner Runde aus ihren Lieblingskinderbüchern vorzulesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Darunter waren Klassiker wie "Räuber Hotzenplotz" oder "Pünktchen und Anton", aber auch weniger bekannte Titel. Aus dem Angebot durften sich die Schüler zwei Werke aussuchen. Nachdem die Gruppen gebildet waren, bildeten sich so im ganzen Schulhaus verteilt kleine Lese-Inseln. Gebannt lauschten die Kinder den Vorträgen der Erwachsenen und ließen sich von ihnen in fremde Welten und andere Zeiten entführen.