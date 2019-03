Vorfreude auf den Stadtschoppen: Das Programm des Stadtmarketingvereins

Frank Gimperlein ist seit einem Jahr Geschäftsführer und Vorsitzender des Kitzinger Stadtmarketingvereins. Am Mittwoch wurde er erneut im Amt bestätigt. Was dieses Jahr ansteht, erzählt er im Interview.

Frage: Ein Blick auf 2018 - was lässt sich aus Sicht des Stadtmarketingvereins sagen?

Frank Gimperlein: 2018 war ein ereignisreiches Jahr. Ich durfte ab 1. Juli die Geschäftsführung übernehmen. Unsere Aktionen und Veranstaltungen sind gut angenommen worden, der Leerstand hat sich nicht vergrößert, die Mitgliederzahlen sind gestiegen. Zusätzlich stand als Großereignis die BR-Radltour an, was der Stadt viel Werbung und positives Image bescherte.

Welche Schwerpunkte gibt es 2019?

Gimperlein: Im Grunde sind das jedes Jahr die gleichen Herausforderungen. Zusammengefasst auf einen Satz ist unser Schwerpunkt folgender: Durch unsere Werbeaktionen und Veranstaltungen die Attraktivität Kitzingens als Einkaufs-, Wohn- und Kulturstandort zu steigern.

Wie viele Veranstaltungen sind 2019 insgesamt geplant?

Gimperlein: 18 Veranstaltungen mit 184 Veranstaltungstagen. Somit ist durchschnittlich jeden zweiten Tag eine Veranstaltung vom Stadtmarketingverein, welche Besucher in die Stadt lockt und die Aufenthaltsqualität Kitzingens steigert. Dies sind schon beachtliche Zahlen für einen Verein.

Was ist neu im Programm?

Gimperlein: Neu ist das Mainfestival am 1. Mai, an diesem Tag eröffnen wir den Stadtschoppen, den Foodtruck-Sommer und Fitness am Stadtbalkon. Zusätzlich haben wir noch ein Oldtimertreffen am Bleichwasen. 2019 möchten wir auch Zusammen mit unseren Gastronomen ein Kitzinger Kultur- & Kneipenfestival etablieren. Das gab es früher schon und sollte unbedingt wieder das Kitzinger Nachtleben bereichern. Zudem möchten wir einen Pop-Up-Store gründen; dazu mieten wir uns einen Leerstand an und vermieten diesen an neue Gewerbetreibende für ein paar Wochen. Gerade jungen Unternehmern möchten wir so eine Plattform gebenn um sich in der Geschäftswelt zu probieren. Auch unsere Mitglieder können diesen Laden für spezielle Aktionen wie Sommerschlussverkauf nutzen.

Wie sehen Sie Kitzingen generell aufgestellt?

Gimperlein: Ich finde, dass sich Kitzingen fantastisch entwickelt. Die verstaubte Perle am Main wurde ordentlich aufpoliert und hat an großer Strahlkraft gewonnen.

Wo sehen Sie noch Nachholbedarf?

Gimperlein: Wenn ich kurz politisch werden darf, wünsche ich mir einen besseren Dialog zwischen allen Akteuren, eine schnellere Entscheidungsfindung sowie mehr Mut, Prioritäten zu setzen, um unnötige Bürokratie zu vermeiden. In unserem Bereich fehlt es nach wie vor an einer Lebensmittelversorgung vor Ort. Ideal wäre ein Regional- und Bioladen, bei der Gastronomie besonders typisch fränkische. Auch eine Vinothek mit Weinbar wäre dringend nötig in der Weinhandelsstadt und eine zusätzliche Belebung des Nachtlebens.

Wie ist der Stadtmarketingverein generell aufgestellt?

Gimperlein: Ich denke, der Stadtmarketingverein ist so gut wie noch nie aufgestellt. Vergangenen Dienstag haben wir einen neuen Rekord-Zuschuss von der Stadt Kitzingen bekommen für die nächsten drei Jahre. Zudem haben wir auch einen Rekord-Mitgliederstand von 179 Mitgliedern. Dieser Umstand zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und diesen zusammen mit der Stadt Kitzingen weiter gehen werden

Was ist bei der Arbeit anders, wenn man Chef ist? Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch?

Gimperlein: Als Chef bleibt komischerweise die Arbeit gleich bzw. wird noch mehr, da man mehr repräsentative Aufgaben erfüllen darf. Es macht aber auch wirklich Spaß, ich hab durch meine Tätigkeit das Privileg, tolle neue Menschen kennenlernen zu dürfen. Ohne die Leistung der Geschäftsstelle sowie der Vorstandschaft und der Mitglieder wäre dies aber nicht möglich.

Ihr persönliches Highlight 2019?

Gimperlein: Am meisten freue ich mich darauf, bei herrlichem Sonnenschein, guter Musik und netter Unterhaltung einen Schoppen auf der alten Mainbrücke zu trinken.