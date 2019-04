Kitzingen vor 1 Stunde

Vorfahrt übersehen

Am Dienstagnachmittag fuhr eine 23-jährige Autofahrerin auf der Mainbernheimer Straße in Kitzingen. Beim Linksabbiegen in den Texasweg übersah die Frau laut Polizeibericht einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro.