Vorfahrt übersehen

Am Montagmorgen war ein 51-jähriger Autofahrer mit seinem Ford Focus auf der Bahnhofstraße in Iphofen unterwegs. An der Kreuzung zur B8 bog er laut Polizeibericht nach links in Richtung Markt Einersheim ein. Dabei übersah er einen aus Mainbernheim kommenden Skoda und stieß mit diesem zusammen. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro.