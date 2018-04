KITZINGEN vor 2 Stunden

Vorfahrt übersehen

Am Donnerstagabend fuhr eine 66-Jährige auf der Marktbreiter Straße in Kitzingen in Richtung Bundesstraße 8. Am Kreuzungsbereich wollte sie nach rechts in Richtung Siedlung abbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 80-jährigen Verkehrsteilnehmers und stieß mit diesem zusammen. Laut Polizeibericht entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro.