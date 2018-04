BIEBELRIED vor 1 Stunde

Vorfahrt übersehen

Am Donnerstagabend fuhr ein 21-Jähriger mit seinem BMW die Biebelrieder Hauptstraße in Richtung Theilheim. Am Kreuzungsbereich zur Kreisstraße 22 hielt er an und verschaffte sich einen Überblick. Als er wieder losfuhr, übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw und stieß mit diesem zusammen. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 3500 Euro.