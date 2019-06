Vorfahrt übersehen: Frau bei Autounfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und 13000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Unfalls, der am Freitagabend in Neuses am Sand passiert ist. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 33-jähriger Opel-Fahrer gegen 18 Uhr in dem Prichsenstädter Ortsteil aus Richtung Brünnau und wollte nach links Richtung Breitbach auf die B 22 einfahren. Hierbei übersah er den von links aus Richtung Breitbach kommenden VW eine 69-jährigen Mannes.

Beides Autos stießen zusammen. Bei dem Unfall wurde die 59-jährige Beifahrerin im VW leicht verletzt.