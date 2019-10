Obervolkach vor 33 Minuten

Vorfahrt missachtet

Auf der Staatsstraße 2260 fuhr am Donnerstagmittag ein 73-Jähriger aus Richtung Obervolkach kommend. An der Einmündung zur Staatsstraße 2271 bog er nach links in Richtung Kitzingen ab und übersah dabei laut Polizeibericht einen vorfahrtsberechtigten Mazda. Die beiden Fahrzeuge berührten sich nur leicht. Der Schaden wird auf 1300 Euro geschätzt.