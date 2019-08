Kitzingen vor 1 Stunde

Vorfahrt missachtet

Am Mittwochnachmittag ereignete sich zwischen Kitzingen und Hörblach ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Ein 26-Jähriger bog mit seinem Auto an der Einmündung nach Albertshofen nach links ab. Hierbei missachtete der Mann das Rotlicht an der Ampel. Es kam zum Zusammenstoß mit einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten BMW, wobei ein Schaden von etwa 7500 Euro entstand.