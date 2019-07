Biebelried vor 1 Stunde

Vorfahrt missachtet

Am Sonntagmorgen befuhr ein 70-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Kreisstraße 22 von Biebelried in Richtung Bundesstraße 8. Laut Pressemitteilung missachtete der Mann beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines in Richtung Würzburg fahrenden VW. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Schaden beläuft sich auf zirka 1200 Euro.