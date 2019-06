Kitzingen vor 33 Minuten

Vorfahrt missachtet

Am Sonntagnachmittag ereignete sich im Hindenburgring West in Kitzingen ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Ein 26-Jähriger bog mit seinem Auto von der Repperndorfer Straße aus kommend nach links ab. Hier übersah der Mann einen von rechts kommenden Opel. In der Einmündungsmitte kam es zum Zusammenstoß. Im Opel wurde erlitt eine Person leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von etwa 2400 Euro.